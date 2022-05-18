Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО – FT

Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический Альянс. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, постоянные представители стран НАТО 17 мая провели встречу, чтобы сразу начать переговоры по вступлению двух стран в Альянс. Однако «возражения Анкары сорвали голосование».

Заявки на членство Швеции и Финляндии сначала должны рассмотреть в Совете НАТО, после чего соглашение о членстве должны быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса.