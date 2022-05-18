Новостей.COM ⇒
2022-05-18
Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО – FT
© NATO/Flickr
Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический Альянс. Об этом пишет
По данным собеседника издания, постоянные представители стран НАТО 17 мая провели встречу, чтобы сразу начать переговоры по вступлению двух стран в Альянс. Однако «возражения Анкары сорвали голосование».
Заявки на членство Швеции и Финляндии сначала должны рассмотреть в Совете НАТО, после чего соглашение о членстве должны быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса.
Юлия Москаленко, ZN.ua