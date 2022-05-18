Захарова "нашла" военный объект на Одесской киностудии: жителям пояснили бред пропагандистов

Захарова "нашла" военный объект на Одесской киностудии: жителям пояснили бред пропагандистов

Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинские военные якобы разместили вооружение и средства ПВО на Одесской киностудии.

На бред Захаровой и других роSSийских пропагандистов отреагировало руководство Одесской киностудии.

Как сообщает руководство, сейчас на Одесской киностудии находится в производстве документальный фильм «Военный кутюрье» режиссера Бата Недича.

Еще два фильма – на стадии монтажа. Единственная военная техника на киностудии — это раритет Второй мировой для съемок кино.

"В непростых условиях войны на Одесской киностудии все же продолжается кинопроцесс! В целях безопасности большинство сотрудников работают удаленно. Съемочный процесс происходит на разных локациях города и области, – рассказал директор киностудии Андрей Осипов.

Также прокомментировал ситуацию военный эксперт, одессит Александр Коваленко.

"Машка Захарова увидела на Одесской киностудии ПВО.

Увидела до белочки или после, не суть важно. Важно то, что точно так же как в гостиничных комплексах оккупанты видят неких наёмников, они видят ПВО в городской застройке и без того многострадального объекта.

Очевидно, что один из следующих ракетных ударов оккупантов будет по киностудии, а это был анонс. Вот такой лицемерный анонс маньяка, мечущегося из-за бессилия и никчёмности из стороны в сторону.

Но есть ещё одно. Оккупанты сейчас используют ракеты с катастрофической точностью. А это означает, что в опасности не только киностудия.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - предупредил Коваленко.

парк, люди, весна


Алексей Ионов, politeka.net

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