У МЗС Польщі пояснили чому Росія насправді закрила консульство у Смоленську

Одним з основних завдань консульства був нагляд за місцем Смоленської катастрофи та польським військовим цвинтарем у Катині

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У Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на закриття Російською Федерацією польської консульської установи в Смоленську. Посол Республіки Польща в Москві отримав 14 липня дипломатичну ноту РФ про відкликання згоди на функціонування Консульського агентства, наданої 27 червня 2011 року. Воно має бути закритим 31 серпня 2023 року. У заяві МЗС Польщі йдеться про те, що держава залишає за собою «право на відповідні кроки у відповідь», інформує ZN.ua .

«Як місця вбивства НКВС майже 22 тисяч польських громадян у 1940 році та авіакатастрофи у 2010 році, Катинь і Смоленськ мають особливе, символічне значення для всіх поляків. Рішення, прийняте російською владою, є доказом все більш сміливих спроб спотворити історію і зняти з себе відповідальність за злочини, скоєні російською державою і конкретними, відомими поіменно, громадянами цієї країни», – зазначається у заяві.

За даними МЗС, одним з основних завдань Польського консульського агентства в Смоленську було здійснення постійного нагляду за військовим цвинтарем у Катині та за місцем Смоленської катастрофи, в якій загинули президент Польщі Лех Качинський та низка польських високопосадовців та громадських діячів. Консульство надавало підтримку польським паломникам, які регулярно відвідували важливі для поляків місця поховань і меморіалів.

Нагадаємо, що у Росії заявили, що закриття Консульського агентства Польщі у Смоленську є кроком у відповідь на передачу у власність міста Варшави будівлі, в якій знаходилася школа для дітей російських дипломатів.