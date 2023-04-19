В Кремлі пояснили, чому Путін їздив на передову без Гєрасимова та Шойгу

Збиратись разом ризиковано, каже Пєсков.

Речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що ні міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу, ані начальник Генштабу РФ Валєрій Герасимов не супроводжували Владіміра Путіна під час буцімто його поїздки на окуповані території Херсонської та Луганської областей України з міркувань безпеки, інформує ZN.ua.

В Кремлі пояснили, чому Путін їздив на передову без Гєрасимова та Шойгу
© Офіційний сайт Кремля

Під час щоденного брифінгу у вівторок Пєсков заявив, що Шойгу та Гєрасімов були присутні онлайн на нарадах з місцевим командуванням, а «збиратися всім разом – великий ризик», пишуть російські ЗМІ.

Також спікер російського автократа сказав, що Путін відвідав окуповані регіони 17 квітня.

«Для Путіна важливо відвідувати нові регіони, проводити перевірки штабів та отримувати на місці інформацію про хід спецоперації», - сказав він.


Ірина Знась, ZN.ua





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