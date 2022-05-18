В Кропивницком депутат от ОПЗЖ «под наркотиками» устроил драку с правоохранителями

Депутата горсовета остановили для проверки.

В Кропивницком депутат от ОПЗЖ «под наркотиками» устроил драку с правоохранителями
© Пресс-служба ГБР

В Кировоградской области депутат Кропивницкого городского совета от запрещенной в Украине политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» устроил драку с детективами Государственного бюро расследований, которые пытались проверить его на предмет возможного сотрудничества с агрессором.

Во время оперативных мероприятий депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям. Далее, чтобы избежать задержания, попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия. Несмотря на это, работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.

«По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами). Пока проверяется информация о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности», - отметили в ГБР.


Ирина Знась, ZN.ua

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