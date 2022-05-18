Не остановила большая надпись "Дети": директор школы рассказала о зверстве оккупантов

Не остановила большая надпись "Дети": директор школы рассказала о зверстве оккупантов

Директор черниговской школы №21 Инна Левченко рассказала о зверствах, которые совершали там роSSийские военные.

Об этом она рассказала в комментариях Фактам.

"Я видела взрывную волну, как в фильмах показывают. Потом меня сбило с ног и сыпалось все.

Мы на окнах написали большими буквами "Дети", но их это не остановило. Если бросалась бомба, то они видели, что это школа. Одно дело "Грады", которые могли попасть не туда, а это было целенаправленное уничтожение, запугивание. Доведение людей до ужаса.

Школы уже совсем нет и я не знаю, как будет дальше", - говорит Инна.


Алексей Ионов, politeka.net

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