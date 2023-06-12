До кінця 2024 року Україна отримає ще п'ять батарей ЗРК Patriot – директор компанії виробника

Директор Raytheon Technologies розповів, що в компанії були дуже здивовані ефективністю цієї системи ППО.

Виконавчий директор компанії Raytheon Technologies Грег Гейс заявив, що Україна до кінця 2024 року отримає ще п’ять батарей системи протиповітряної оборони Patriot, передає The Wall Street Journal. Саме Raytheon Technologies і виробляє ці системи ППО, інформує ZN.ua.

До кінця 2024 року Україна отримає ще п'ять батарей ЗРК Patriot – директор компанії виробника
© Getty Images

«Ми були дуже здивовані його ефективністю», – сказав Гейс про Patriot.

За його словами, компанія планує збільшити виробництво Patriot до 12 систем на рік. У виданні зазначили, що виробництво збільшується не лише через поставки Україні, а й розширенням попиту на Patriot загалом у світі. Особливо попит на цю систему ППО зріс після першого використання версії PAC-3 під час реальних бойових дій, зокрема, й в умовах протистояння російському озброєнню.

Тому з огляду на оголошені терміни отримання Україною п’яти батарей Patriot до кінця наступного року виглядають більш ніж стислими.





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