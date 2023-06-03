Директор ЦРУ здійснив таємний візит до Китаю — Bloomberg

Джерела стверджують, що йшлося про співпрацю розвідок.

Минулого місяця директор ЦРУ Вільям Бернс здійснив таємний візит до Пекіна, де зустрівся з представниками китайської розвідки, повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua .

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За словами джерела, візит відбувся на тлі намагань адміністрації Байдена стабілізувати відносини зі своїм головним геополітичним суперником.

Під час поїздки глава Центрального розвідувального управління наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв'язку в розвідувальних каналах між Вашингтоном і Пекіном, повідомило анонімне джерело.

Відомо також, що поїздка була здійснена Бернсом виключно з метою комунікації між розвідувальними службами США та Китаю. За словами джерела, Бернс не зустрічався ні з ким із зовнішньополітичних чиновників Китаю і не намагався прискорити потепління в дипломатичних відносинах.

Минулого місяця радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся з найвищим чиновником із зовнішньої політики Китаю Ван І, а торговий представник США Кетрін Тай тиждень тому зустрілася з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао.

Водночас, зустрічі представників військових відомств обох країн були менш успішними.

Пекін відхилив прохання міністра оборони Ллойда Остіна зустрітися зі своїм китайським колегою Лі Шанфу під час конференції з питань безпеки в Сінгапурі, зокрема через те, що в 2018 році, до того, як він обійняв міністерську посаду, уряд США наклав на Лі санкції за нагляд за закупівлею російської зброї.

Остін і Лі потиснули один одному руки та коротко обмінялися кількома словами під час відкриття щорічного діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі в п’ятницю.

На заході їх посадили за один стіл. Високопосадовець з питань оборони США сказав, що рукостискання було хорошим, але воно не змусило міністрів до того, щоб сісти за стіл та змістовно поговорити.

Державний секретар Ентоні Блінкен, який відклав давно заплановану поїздку до Пекіна через розгортання суперечки щодо повітряних куль, досі не оголосив про дату перенесення поїздки.

Бернс, який був дипломат перш, ніж очолити американську розвідку, виконуває для адміністрації Байдена і інші чутливі місії: напередодні вторгнення Росії в Україні він їздив до Москви, здійснивши спробу відмовити уряд президента Володимира Путіна від нападу.