Катастрофа на ЗАЕС можлива у будь-який момент — директор МАГАТЕ

З ним погоджується і міністр енергетики України.

Присутність російських терористів на території найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС – несе прямі загрози ядерній безпеці усього людства, наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини», коментуючи вибух ворожої міни поблизу одного з енергоблоків ЗАЕС, інформує ZN.ua.

Катастрофа на ЗАЕС можлива у будь-який момент — директор МАГАТЕ
© Getty Images

«На щастя, енергоблок не пошкоджений. Але небезпека є вже за фактом того, що терористи контролюють найбільшу атомну станцію в Європі. Сподіватися, що сьогодні нас оминула катастрофа і можна спокійно дивитися в завтра, ми не можемо. Є абсолютно чітке відчуття: поки варвари не залишать наш атомний об’єкт, небезпека буде існувати для всього людства», — підкреслив він.

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі також назвав тривожною ситуацію навколо атомної електростанції і заявив, що бойові дії неподалік цього об’єкту несуть серйозний ризик для ядерної безпеки.

За його словами, в районі ЗАЕС регулярно тривають обстріли, що підкреслює крайню необхідність укладення угоди про захист ЗАЕС під час війни.

«Ми живемо позиченим часом, що стосується ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Якщо ми не вживемо заходів для захисту ЗАЕС, наша удача рано чи пізно закінчиться, що може призвести до серйозних наслідків для здоров’я людей і навколишнього середовища», – заявив Гроссі.

Він додав, що сьогодні, на тлі збільшення спекуляцій щодо військових наступів і контрнаступів у регіоні, як ніколи важливо погодитися з тим, що атомну електростанцію ніколи не можна атакувати або використовувати для атак.

«Я не заспокоюся, поки цього не буде досягнуто», – сказав він.

Герман Галущенко також заявив, що українська сторона отримує сигнали про те, що росіяни некоректно експлуатують обладнання окупованої ЗАЕС, відтак незрозуміло, в якому стані ми отримаємо назад нашу станцію.

Він висловив сподівання, що постійно діюча місія експертів МАГАТЕ, яка присутня на станції, зможе запобігти знищенню устаткування та некоректній експлуатації самої станції.

Як повідомляв Центр національного спротиву, російські окупанти вже попередили представників «Росатому», які знаходяться на Запорізькій АЕС, щодо ймовірної евакуації.

Ввечері 6 квітня у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Серед затриманих, зокрема, був і заступник «начальника» служби Марк Волков, котрий всіляко сприяв незаконній діяльності загарбників.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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