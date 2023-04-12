Директор ЦРУ про важливість контрнаступу ЗСУ: «На карту поставлено дуже багато»

На його думку, саме прогрес України на полі бою відкриє перспективи для дипломатії.

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що президент Росії Владімір Путін «несерйозно ставиться до переговорів на даному етапі» і саме «прогрес України на полі бою, швидше за все, визначатиме перспективи дипломатії» для припинення війни. Про це повідомляє CNN , інформує ZN.ua .

Виступаючи в Університеті Райс вперше з моменту витоку секретних військових документів США , Бернс підкреслив важливість запланованого контрнаступу України, заявивши, що «в найближчі місяці на карту поставлено дуже багато».

«Замість того, щоб відступити, він подвоїв зусилля», - сказав Бернс про Путіна, додавши, що глава Кремля вважає, що може розтрощити Україну та Захід.

«Справжні країни дають відсіч», - заявив Бернс, додавши, що Україна та її президент зробили саме це.

Він додав, що «Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях щодо України до війни».