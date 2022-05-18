Жена одного из роSSийских оккупантов, которая была готова пытать украинских детей, сама имеет ребенка и некоторое время работала Смоленской детской больнице, информирует Апостроф .

Об этом сообщает Радио Свобода.

В перехваченном СБУ разговоре женщина жаловалась мужчине на оказавшихся в РоSSии украинских детей и отказавшихся праздновать 9 мая, объяснив, что это "не их праздник". Женщина в деталях описывала мужчине, как бы она их за это наказывала. В частности, "резала бы им п***ки" и "вырезала звезды на спинах".

Разговор оккупанта с женой состоялся 29 апреля, а был опубликован 11 мая, чем вызвал большой резонанс.

Журналистам с помощью СБУ удалось выяснить, что голос женщины, которая с радостью колола бы наркотики украинским детям и отрезала бы уши и пальцы, принадлежит гражданке РФ Юлии Копытовой. Женщине, в девичестве Цыганковой, 30 лет, она из поселка Пржевальской Смоленской области РоSSии. Свою личную жизнь в соцсетях не афиширует, но это активно делают ее родители.

Согласно данным источников роSSийской системы юстиции, по крайней мере, в 2019 году Юлия Копытова работала в детской клинической больнице Смоленской области.

Женщина была дважды замужем, сейчас состоит во втором браке за Владимиром Копытовым – тем самым, с которым велся разговор, перехваченный СБУ . Ему 31 год, он из города Ярцево Смоленской области.

По его номеру можно найти несколько почти пустых профилей в соцсетях. Один из них почти без информации, однако в нем Владимир сам себя характеризует так: "настоящий псих, но не аморал". Благодаря специализированным сервисам журналистам удалось найти две фотографии, которые он когда-то на этой странице публиковал, но затем удалил. Пока фото в его соцсетях нет, публичным он оставил только статус о том, что "глубоко женат".

Журналисты пытались связаться с семьей Копытовых по телефону. Юлия говорить не захотела. Владимир Копытов поговорил с журналистами, но возразил, что на записях голос его и жены. Отказалась говорить по существу и его мать. Она сказала, что не может общаться с сыном, потому что с ним будто бы нет связи, а если на записи голос ее невестки, то посоветовала "с ней и разбираться".