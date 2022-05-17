РоSSияне активно действуют у Бахмута и Северодонецка: обновленная карта боев

Продолжаются 83 сутки полномасштабной роSSийско-украинской войны. Вооруженные Силы Украины продолжают активно бороться за освобождение Харьковской области. В то же время, усиливается напряжение в Восточной операционной зоне – рашисты пытаются наступать на Донбассе.

Министерство обороны Великобритании со ссылкой на собственную разведку создало актуальную карту роSSийского вторжения в Украину, информирует Апостроф .

Розовым на карте обозначена временно оккупированная роSSийскими войсками территория. Активные боевые действия продолжаются в районах, отмеченных косыми линиями. А синие стрелки означают украинское преимущество на определенных направлениях.

Как видим, украинские военные выдавливают оккупантов из Харьковской области, враг пытается не допустить продвижения украинских войск дальше на север.

Вооруженные силы Украины имеют преимущество вблизи Николаева и Херсона.