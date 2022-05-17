Защитники Мариуполя изменили ход войны — ОП

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что военные, защищающие Мариуполь, сломали оперативные планы противника по завоеванию востока Украины. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"83 дня обороны Мариуполя войдут в историю как Фермопилы XXI века. Защитники "Азовстали" сломали оперативные планы противника по захвату востока Украины, оттянули на себя огромные силы врага и доказали всему миру реальную "боеспособность" россиян. Это абсолютно изменило ход войны", - отметил Подоляк.