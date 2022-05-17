Защитники Мариуполя изменили ход войны — ОП

Они доказали всему миру реальную "боеспособность" россиян, информирует ZN.ua.

Защитники Мариуполя изменили ход войны — ОП
© t.me/polkazov

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что военные, защищающие Мариуполь, сломали оперативные планы противника по завоеванию востока Украины. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"83 дня обороны Мариуполя войдут в историю как Фермопилы XXI века. Защитники "Азовстали" сломали оперативные планы противника по захвату востока Украины, оттянули на себя огромные силы врага и доказали всему миру реальную "боеспособность" россиян. Это абсолютно изменило ход войны", - отметил Подоляк.

83 дня обороны Мариуполя войдут в историю как Фермопилы XXI века. Защитники «Азовстали» сломали оперативные планы противника по захвату востока ??, оттащили на себя огромные силы врага и доказали всему миру реальную «боеспособность» россиян. Это совершенно изменило ход войны.

– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 17, 2022


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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