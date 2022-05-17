Оккупанты обстреляли центр Николаева реактивными системами залпового огня с использованием кассетных боеприпасов

В Николаевской и Одесской областях вражеские войска совершили ракетные атаки. В частности, удар был нанесен по морской инфраструктуре Очакова. РоSSияне также обстреляли центр Николаева реактивными системами залпового огня, при этом с использованием кассетных боеприпасов. Этот тип поражения с воздуха часто использовали в Ираке, Косово и Афганистане, эксперты характеризуют их как имеющие хаотический характер и невыборочное действие из-за охвата большей площади по сравнению с боеприпасом-моноблоком.

При попытке попасть в переправу через Днестровский лиман с помощью устаревшего неточного вооружения, рашисты попадают в гражданские объекты. Из-за одного из таких ударов за прошедшие сутки пострадал 6-летний ребенок. Произошло также попадание в объект туристической инфраструктуры и несколько частных домов недалеко от него, уточняет ситуацию ОК "Юг".

"При повторном за сутки ракетном ударе в направлении Одессы ракета сбита силами противовоздушной обороны", – говорят украинские военные.

В то же время, в Николаеве“повреждены остановки общественного транспорта, разбиты несколько частных магазинов, поражен торговый центр, автотранспорт, газовод. Многие кластерные бомбы не сдетонировали, ликвидацией последствий обстрела занимаются специалисты ГСЧС».

Угроза высадки вражеского десанта в Одесской области сохраняется

В акватории Черного моря вблизи Одессы сохраняется угроза высадки десанта: в настоящее время в море находятся 4 ракетных корабля и 7 десантных. По данным украинской разведки, у россиян на этом участке по меньшей мере 30 крылатых ракет.

Потери врага на Южном направлении

Украинские воздушные силы только за вчера нанесли более 100 поражений по враждебным позициям. Огнем реактивной артиллерии уничтожен состав горюче-смазочных материалов вблизи знаменитой Чернобыевки.

«Утолены» рашисты, уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», танк Т-72, и другая бронированная техника.

Силы обороны юга напоминают, что соблюдение алгоритма действий во время воздушной тревоги, ограничений выхода на побережье и лесные массивы - способ уберечь себя и родных.