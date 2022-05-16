В Финляндии допустили "гибридную реакцию" Кремля в связи со вступлением страны в НАТО

Финны не переживают по поводу прекращения Путиным поставок газа и электроэнергии, военных приготовлений со стороны РоSSии пока не видят, информирует ZN.ua.

В Финляндии допустили
© Официальный сайт НАТО

Финляндия не исключает попыток РоSSии оказать "гибридное влияние" на страну из-за решения Хельсинки присоединиться к НАТО, сказала в интервью DW министр по делам Европы Тютти Туппурайнен.

"Мы уже видели некоторое вмешательство в рынок электроэнергии, определенные проблемы могут возникнуть также с поставками газа, - отметила Туппурайнен. - Но для нас это не будет большой проблемой. Мы уже почти полностью обеспечиваем себя электричеством, а газ составляет всего 6% в нашем энергетическом балансе".

По словам Туппурайнен, Финляндия не ожидает никаких военных действий со стороны Кремля в связи с готовящимся вступлением страны в альянс. "На нашей границе тихо и спокойно. Разведка говорит, что ничего подобного не предвидится", - отметила министр.

Она также объяснила, что решение нейтральной Финляндии о вступлении в НАТО было принято после начала роSSийского вторжения в Украину. "24 февраля изменило для нас все. Это был тревожный звонок не только для нас, финнов, но и для всех", - объясняет Туппурайнен.

"Мы не позволим РоSSии запугать нас. РоSSия не может диктовать нам, какие решения принимать. Финляндия уже была так близка к НАТО, насколько это возможно, не будучи его действительным участником. Так что вполне возможно, что РоSSия просто адаптируется к этой новой реальности", - полагает Туппурайнен.

По ее словам, Финляндию и раньше нельзя было назвать нейтральной страной из-за членства в ЕС. "В договорах Европейского Союза есть пункт о взаимной помощи, статья 42.7 гласит, что, если одна страна подвергается нападению, другие обязаны оказать помощь. Поэтому мы считаем, что при необходимости мы могли бы получить большую поддержку и помощь со стороны Европейского Союза", - указывает Туппурайнен. Она уточнила,, что это, конечно, "не то же самое, что гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 устава НАТО".


Юлия Мельничук, ZN.ua

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