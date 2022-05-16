"На них шли танки, а они с пистоликами": бунт жен вояк "ЛНР" набирает обороты, досталось "министру"

"На них шли танки, а они с пистоликами": бунт жен вояк "ЛНР" набирает обороты, досталось "министру"

В «ЛНР» продолжают бунтовать жены мобилизованных мужчин, которых в своей войне использует россия.

В сети появились новые кадры волнений в непризнанной республике. Как стало известно, группа женщин, чьих мужей мобилизировали в армию так называемой «ЛНР», пытались добиться встречи с главарем непризнанной республики Леонидом Пасечником. Они отправились к «военной прокуратуре», а по пути им попался «глава МИД ЛНР» Владислав Дейнего.

Возмущенные луганчанки решили переговорить и с ним, записывая происходящее на видео. Женщины обвиняли власти «республики» в том, что их мужей используют в войне как пушечное мясо, и требовали вернуть мужчин домой.

«Они бросили оружие, потому что их там убивают. Они бежали, как могли. Бросило русское командование. Они стояли с одними автоматами против танков. РоSSияне их домой не пускают, сказали: «Звоните Пасечнику, вы тут нелегально находитесь». Они считаются дезертирами», - рассказывает на кадрах женщина.

Она поясняет, что речь идет о бойцах 206-го полка из «ЛНР», которые под натиском украинских военных бежали из-под Харькова и оказались в россии, в Белгородской области. Теперь россияне не дают им выехать домой.

Женщин наперебой обращались к «министру» с просьбами помочь их мужьям. При этом они заверяли, что мужчины не дезертировали, а просто «покинули» поле боя, после того как были разбиты.

«Они просто спасли свою жизнь! Начнем с того, что они не военные! На них шли танки, а они, извините, с пистоликами!», - причитали женщины.

Впрочем, никакой помощи от своего «министра», судя по видео, они не получили.

Отметим, что накануне женщины уже выходили на импровизированный митинг в «ЛНР». Они обвиняли роSSийское командование в том, что их мужей просто бросили на поле боя.


Дарья Волкова, politeka.net

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