Спецоперация с химоружием на Азовстали сегодня: инсайдеры InformNapalm назвали вероятный сценарий РФ в Мариуполе

Спецоперация с химоружием на Азовстали сегодня: инсайдеры InformNapalm назвали вероятный сценарий РФ в Мариуполе
© businessinsider.com

Сегодня-завтра в Мариуполе РФ может реализовать сценарий химической атаки с привлечением 2000 пленных, которых используют в качестве живого щита для реализации штурмовой операции на Азовстали. Об информационно-психологической мероприятии со ссылкой на четыре разных источника (среди них – и солдаты РФ, имеющие финансовый интерес) сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

По данным этого волонтерского сообщества, кроме привлечения плененных, к ключевым задачам, которые оккупанты запланировали, относятся:

  • отправить в Мариуполь военнослужащих разведроты, которые в обязательном порядке получили приказ взять противогазы, полный общевойсковой защитный комплект и дополнительные небольшие рюкзаки, содержание которых неизвестно.
  • отправить в Мариуполь 6 автомобильных цистерн, содержание которых не известно. В сопровождении с охраной бронетехники.

Отталкиваясь от полученных данных, аналитики InformNapalm предполагают: военное руководство РоSSии может использовать накануне пленных людей для того, чтобы выдать их за заблокированных на заводе в Мариуполе бойцов полка "Азов". РосСМИ таким образом смогут реализовать задачу о том, что азовцы якобы сдались в плен.

Также предполагают, что задействованные в операции военные РФ могут попытаться использовать содержание цистерн (возможно, химические вещества), чтобы "выкурить" настоящих защитников с их позиций.

Понятно, что не исключены другие варианты развития событий.


Оксана Коваль, ZN.ua

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