Російські військові практикували відрізання голів полоненим ще в 2014 році – InformNapalm

Американський канал CNN пише, що виявив в мережі принаймні два відео із такими фактами.

Російські окупанти проводили страти із відрізанням голови ще в 2014 році, заявили в Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm після публікації в російських телеграм-каналах відео, на якому буцімто полоненому українському військовому відрізають голову, інформує ZN.ua .

© Скріншот з відео

Розслідувачі зазначають, що в 2014 році вимушені переселенці із Донбасу розповідали страшні історії про те, як російські військові практикували відрізання голів полоненим українцям, при цьому не тільки військовим, а й цивільним, яких вони до цього грабували та катували. Свідками такої жорстокості були люди, яким дивом пощастило врятуватись.

«Голови відрізали не тільки чоловікам, але і жінкам, яких перед цим гвалтували. Наприклад, подібна ситуація сталась у смт. Новосвітлівка, Луганської області в 2014 році. За свідченням місцевих, кадирівці зґвалтували та жорстоко вбили декількох дівчат-медпрацівниць місцевої лікарні. Одна з жінок, якій вдалося втекти і бачити все на власні очі, невдовзі померла, кажуть, що "від емоційного вигорання та психологічного шоку"», - пишуть розслідувачі.

Також про факти відрізання голів розповів журналістам один із офіцерів ЗСУ, який бачив це в оптичний приціл.

«Звісно, фотодоказів чи відео цих свідчень у нас не було, тому ми не афішували такі теми і не фокусували на цьому свої дослідження. Бо такі воєнні злочини досить складно довести шляхом OSINT, якщо ніхто зі свідків чи учасників події не зафіксував це на відео», - зазначають журналісти.

Американський канал CNN пише, що виявив у соцмережі принаймні два відео, на яких нібито зображені обезголовлені українські військові.

Перше відео, опубліковане в проросійській соцмережі 8 квітня, нібито було зняте російськими найманцями з ПВК «Вагнера». На ньому присутня обезголовлені тіла двох військових, які лежать на землі біля знищеної військової машини. Також видання пише, що у загиблих також були відрубані руки.

Голос за відеокадром каже, що «вони їх убили … підійшли до них і відрізали їм голови».

Друге відео, про яке згадує видання, було опубліковане в Twitter та сильно розмите. Судячи із листя в кадрі, воно було зняте влітку. На ньому нібито показано, як російський боєць ножем відрізає голову українському військовому.

Журналісти InformNapalm припускають, що відео з такими злочинами потрапляють в мережу, якщо співучасник злочину втік або зрадив, або відео знайшли в телефоні вже ліквідованого командира і вирішили викласти в мережу. Ймовірно виконавці цих злочинів можуть бути вже мертві.