Всеобщая мобилизация: еще одну категорию мужчин освободят от призыва

В Украине хотят узаконить отсрочку от призыва еще одной категории мужчин. Речь идет о преподавателях вузов, заведений профтехобразования и об учителях средних школ.

Всеобщая мобилизация: в Украине хотят “забронировать“ еще одну категорию мужчин

Соответствующий законопроект №7352 "О внесении изменений в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" зарегистрирован в Верховной Раде.

Представители некоторых профессий, которые трудятся на предприятиях ВПК, а также работают на предприятиях критической инфраструктуры, имеют право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения. Отсрочка от мобилизации также положена некоторым мужчинам по семейным обстоятельствам.

Авторы законопроекта №7352 предлагают дополнить этот список еще одной категорией – научными, научно-педагогическими и педагогическими работниками. Причем отсрочку от мобилизации предлагают давать не только тем, у кого есть ученые степени и звания, но и другим преподавателям, не имеющих ученых степеней.

Всеобщая мобилизация: в Украине хотят “забронировать“ еще одну категорию мужчин

Однако есть одно условие: они должны работать в заведениях высшего, профессионального предвысшего, профессионально-технического технического и общего среднего образования не менее, чем на 0,75 ставки.

Как известно, всеобщая мобилизация была объявлена в Украине в связи с полномасштабным роSSийским вторжением еще 24 февраля 2022 года – в первый день войны. Президент Владимир Зеленский объявил тогда 90-дневную мобилизацию, которая должна завершиться 24 мая.

Однако, судя по событиям на фронте, а также по заявлениям нашей власти, всеобщая мобилизация будет продолжена. Глава Минобороны Украины Алексей Резников впервые озвучил цифру призыва, на которую ориентируется власть: 1 миллион украинцев.

Напомним, от мобилизации также хотят освободить работников IT-отрасли. Есть планы создать на территории Закарпатской области IT-кластер, который впоследствии может стать чем-то вроде украинской Силиконовой долины.


Марченко Любов, Тудей

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