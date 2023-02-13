Глава уряду Чехії виступає за міжнародну ізоляцію Росії та посилення санкцій

Чеський прем’єр також виступив із закликом не пускати на майбутні Олімпійські ігри спортсменів із Росії, інформує ZN.ua.

Напередодні ухвалення десятого пакету санкцій проти Росії, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що підтримує поглиблення обмежень для РФ, а також дипломатичну ізоляцію країни-агресорки. Про це повідомляє Радіо Прага.

Чеський прем’єр наголосив на необхідності запобігати можливості обходу Росією санкцій за посередництва третіх країн.

Водночас Фіала висловився проти видворення із країни російського посла, як це зробили, наприклад, країни Балтії.

«Якісь зв'язки мають існувати. У Росії живе низка чеських громадян», – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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