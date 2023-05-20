Ракетні війська уразили місця скупчення техніки окупантів та ще одну важливу ціль – Генштаб

Ворог завдав 56 авіаційних ударів.

Протягом останньої доби противник завдав 3 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 39 бойових зіткнень відбулось на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Важкі бої тривають у Бахмуті та Мар'їнці. Про це інформує Генштаб, інформує ZN.ua.

Ракетні війська уразили місця скупчення техніки окупантів та ще одну важливу ціль – Генштаб

Ворог також здійснював авіційні, артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів, які знаходяться поблизу кордону з РФ у Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Зазнали обстрілів і понад 30 населених пунктів на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль противника.

Раніше повідомлялося про те, що російські агресори посилили натиск на українські рубежі оборони.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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