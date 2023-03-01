Ми тричі ремонтували одну дорогу, яка була важливою для переміщення ЗСУ – голова Миколаївської ОВА

Під час воєнного стану в Україні будівництво доріг призупинено, можна лише ремонтувати, інформує ZN.ua.

Ми тричі ремонтували одну дорогу, яка була важливою для переміщення ЗСУ – голова Миколаївської ОВА
© U.S. Army/ flickr

У Миколаївській області за час повномасштабної війни вже тричі ремонтували одну дорогу, по якій регулярно проходила важка техніка Збройних сил України, поділився голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у інтерв’ю Тетяні Безрук під назвою: «Люди відмовляються виїжджати з-під обстрілів, переселити родини дуже важко».

«Капітальне будівництво [доріг] зараз неможливе, лише обслуговування. Тому ми концентрувалися на дорогах, дані щодо яких давали військові. У нас точилися військові дії. Але зараз уже можна казати, що ми тричі робили одну дорогу, бо вона була основною артерією, якою проходила техніка, і дуже швидко виходила з ладу», - розказав Кім.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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