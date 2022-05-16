Сгорела "Хоста" и сдетонировал боекомплект, - украинские бойцы нанесли потери роSSийским оккупантам

Украинские артиллеристы нанесли урон технике роSSийских оккупантов – вчера сгорела их самоходная артустановка "Хоста" и сдетонировал боекомплект.

Об этом сообщили на Facebook-странице 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода.

"Вот такое ударное соло вчера "сыграла" наша рыцарская артиллерия по выявленным враждебным позициям. Рашисты были настолько поражены таким искусным исполнением, что бежали быстрее, чем горела их САУ "Хоста" и детонировал боекомплект", - отметили украинские военные.

На своей странице бойцы обнародовали результаты работы по позициям врага.

Напомним, артподразделения десантно-штурмовых и Сухопутных войск выявили и уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии роSSийских оккупантов ("грады", "ураганы" и контрбатарейную РЛС).

А из-за подрывов переправы на Северском Донце захватчики потеряли более 70 единиц техники.