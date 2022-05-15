Focus: У Путина остался только один выход из войны против Украины
Если роSSийский автократ поймет, что его армия не в состоянии воевать дальше, он может аннексировать захваченные территории и распространить на них роSSийскую ядерную доктрину, информирует
В войне против Украины у РоSSии заканчиваются варианты дальнейших действий. На нынешнем этапе план Владимира Путина, кажется, состоит в том, чтобы закрепить контроль над территориями, которые его армия уже захватила.
Для роSSийского автократа аннексия – крайний выход из этой войны. Но он, скорее всего, пока не будет использовать этот вариант, – пишет немецкое издание
На новом третьем этапе роSSийская армия собирается обороняться на территориях, которые ей удалось захватить раньше. Поэтому в Киеве считают, что это свидетельствует о намерении Москвы вести долгую войну. Очевидно, роSSийское правительство считает, что если затянуть войну, это заставит Запад сесть за стол переговоров на роSSийских условиях, а Украину – сдаться.
Издание отмечает, что на данном этапе не понятно, каковы значение и цель такой путинской тактики. Даже если РоSSия сможет заставить всех вернуться к переговорам, президент Владимир Зеленский недавно ясно дал понять, что не согласится на мир, если это будет означать появление новых границ.