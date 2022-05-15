Focus: У Путина остался только один выход из войны против Украины

В войне против Украины у РоSSии заканчиваются варианты дальнейших действий. На нынешнем этапе план Владимира Путина, кажется, состоит в том, чтобы закрепить контроль над территориями, которые его армия уже захватила.

Для роSSийского автократа аннексия – крайний выход из этой войны. Но он, скорее всего, пока не будет использовать этот вариант, – пишет немецкое издание Focus . Украинские власти недавно начали говорить о начале третьего этапа роSSийской агрессии. На первом этапе роSSийская армия пыталась быстро захватить всю Украину за несколько дней. Однако, после провала этого плана, она перешла ко второму этапу, во время которого пыталась окружить и разбить основные силы ВСУ на Донбассе. Но и в этом роSSийские силы потерпели неудачу.

На новом третьем этапе роSSийская армия собирается обороняться на территориях, которые ей удалось захватить раньше. Поэтому в Киеве считают, что это свидетельствует о намерении Москвы вести долгую войну. Очевидно, роSSийское правительство считает, что если затянуть войну, это заставит Запад сесть за стол переговоров на роSSийских условиях, а Украину – сдаться.

Издание отмечает, что на данном этапе не понятно, каковы значение и цель такой путинской тактики. Даже если РоSSия сможет заставить всех вернуться к переговорам, президент Владимир Зеленский недавно ясно дал понять, что не согласится на мир, если это будет означать появление новых границ.