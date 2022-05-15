Военное наступление РФ на территории Украины ослабевает — заместитель генсека НАТО

Вторжение РФ в Украину теряет темп. По словам высокопоставленного чиновника НАТО, военное продвижение РоSSии в Украине, похоже, замедляется. В альянсе верят, что Украина может одержать победу в войне. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщает Sky News .

Заявление Джоане прозвучало во время встречи высших дипломатов НАТО в Берлине, которые собрались для обсуждения дальнейшей поддержки Украины и вопроса присоединения к альянсу Финляндии и Швеции.

«Жестокое вторжение РоSSии теряет темп. Мы знаем, что с храбростью украинского народа и армии, а также с нашей помощью, Украина может выиграть эту войну», - заявил Джоанэ.