Военное наступление РФ на территории Украины ослабевает — заместитель генсека НАТО

В НАТО верят в победу Украины.

Военное наступление РФ на территории Украины ослабевает — заместитель генсека НАТО

Вторжение РФ в Украину теряет темп. По словам высокопоставленного чиновника НАТО, военное продвижение РоSSии в Украине, похоже, замедляется. В альянсе верят, что Украина может одержать победу в войне. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщает Sky News.

Заявление Джоане прозвучало во время встречи высших дипломатов НАТО в Берлине, которые собрались для обсуждения дальнейшей поддержки Украины и вопроса присоединения к альянсу Финляндии и Швеции.

«Жестокое вторжение РоSSии теряет темп. Мы знаем, что с храбростью украинского народа и армии, а также с нашей помощью, Украина может выиграть эту войну», - заявил Джоанэ.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
НАТО намерено объявить РоSSию “угрозой” – BloombergНАТО намерено объявить РоSSию “угрозой” – Bloomberg
Швеция подаст заявку на вступление в НАТО 17 мая – СМИШвеция подаст заявку на вступление в НАТО 17 мая – СМИ
Страны НАТО должны предоставить Украине наступательное вооружение нового образца – ТрассСтраны НАТО должны предоставить Украине наступательное вооружение нового образца – Трасс
"Это исторический день. Начинается новая эра": Финляндия официально сообщила о решении вступить в НАТО"Это исторический день. Начинается новая эра": Финляндия официально сообщила о решении вступить в НАТО
Правящая партия Швеции готова поддержать вступление в НАТО, - СМИПравящая партия Швеции готова поддержать вступление в НАТО, - СМИ
Издевались и убивали: ГРУ опубликовало список кадыровцев, воевавших против УкраиныИздевались и убивали: ГРУ опубликовало список кадыровцев, воевавших против Украины
Ракеты РФ попали за 15 км от границы с Польшей, НАТО и ЕС, – СадовыйРакеты РФ попали за 15 км от границы с Польшей, НАТО и ЕС, – Садовый
В войне против Украины участвовало около 2,5 тысячи кадыровцев — ГУР опубликовало списокВ войне против Украины участвовало около 2,5 тысячи кадыровцев — ГУР опубликовало список
"Как СССР по отношению Чехословакии 68-года": что принесет Китаю победа Украины"Как СССР по отношению Чехословакии 68-года": что принесет Китаю победа Украины
Представители Швеции и Финляндии присоединились к неформальной встрече глав МИД НАТОПредставители Швеции и Финляндии присоединились к неформальной встрече глав МИД НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости