Издевались и убивали: ГРУ опубликовало список кадыровцев, воевавших против Украины

Так называемые "кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения РоSSии. Основной их задачей было устрашение и геноцид украинцев.

Об этом сообщает в Facebook ГУР Минобороны Украины.

Находясь во втором эшелоне наступления, кадыровцы занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными жителями, грабежами и разбоем.

"После того, как роSSийские войска начали нести первые масштабные потери, кадыровцам приказали останавливать отступающие подразделения оккупантов и показательно расстреливать тех, кто отказывался воевать", – говорится в сообщении.

С позором отброшенные украинскими воинами от Киева и Чернигова кадыровские наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих подвигах для TikTok.

"Показательно, что несмотря на якобы обученность, боевой дух и оснащение кадыровских тиктокеров, даже вне зоны активных боевых действий из 2,5 тысячи наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и свыше шестидесяти сбежали из Украины, бросив оружие и амуницию", - отмечают в разведке.

Военная разведка Украины обнародует список боевиков из чеченской республики, которые в марте – мае 2022 года участвовали в роSSийской агрессии и напоминает, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Напомним, чеченский филиал ФСБ собирает информацию об арестованных в местных тюрьмах для их дальнейшей отправки в зону боевых действий на территории Украины.