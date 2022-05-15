Как выглядит Попасная после "освобождения" россиянами: жуткие фото

РоSSийские оккупационные войска заняли Попасную в Луганской области около 8 мая, после того как сравняли город с землей, уничтожая всю инфраструктуру, жилые дома и жизнь людей. Таким образом, россияне пришли "спасать" жителей региона от благ цивилизации и самой жизни, информирует Апостроф.

В сети появились устрашающие фото из разрушенной до основания Попасной.

На фотографиях ниже можно увидеть часть "русского мира", которую сюда хотят принести роSSийские оккупанты: уничтожены многоэтажки, где жили тысячи украинцев, разрушены частные дома, где также была жизнь. Сейчас это развалина и пустота.

Фото: Телеграмм / Стражи Эспрессо

Фото: Телеграмм / Стражи Эспрессо

Фото: Телеграмм / Стражи Эспрессо

Фото: Телеграмм / Стражи Эспрессо

Фото: Телеграмм / Стражи Эспрессо

Также опубликовали спутниковые снимки, на которых видны настоящие масштабы разрушений всего города Попасная Луганской области. Там проживало 20 тысяч человек, а сейчас осталось 1,5 тысяч, среди которых проводят "фильтрацию" и отправляют на оккупированные территории, которые контролировали боевики с 2014 года.

Фото: Facebook / Алексей Савченко

Фото: Facebook / Алексей Савченко

Фото: Facebook / Алексей Савченко

Фото: Facebook / Алексей Савченко


Лиза Бровко, Апостроф

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