Как с начала весны изменились военные планы Кремля в Украине: карта

Вооруженные Силы Украины заставляют своими контрнаступлениями каждый месяц войны пересматривать роSSийским оккупационным войскам свои цели, уменьшая их "аппетит" все больше. Появилась наглядная карта, как украинские воины прогоняют рашистов со своих земель всю весну 2022 года, информирует Апостроф .

Соответствующей картой поделился на своей странице в Facebook украинский защитник Леонид Скрипченко.

"Корректировка планов генштаба РФ по окружению украинских сил по ходу войны", - написал он.

Судя по данной карте, оккупанты с каждым месяцем войны все больше и больше сдают свои позиции, в прям смысле этого слова. ВСУ их гонит все дальше с территории Украины.

Если в марте враг хотел захватить украинский город Днепр, то уже в апреле скорректировал свои планы добиться Петропавловки Днепропетровской области, а в мае ВСУ снова изменили цели вражеского войска уже до Дружинки. В июне, предположительно, рашисты в очередной раз попытаются окружить украинские войска в Соледаре Донецкой области.

Фото: facebook.com/leonid.skrypchenko