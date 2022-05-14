На Херсонщине оккупанты готовят "перепись" населения

РоSSийские оккупанты готовятся провести «перепись» населения Херсонской области.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Так же россияне действовали во временно оккупированном Крыму в 2014 году.

"Жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью. В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку", - говорится в сообщении.

Оккупанты планируют начать «перепись» в понедельник, 16 мая, и завершить к концу месяца.

Напомним, что вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова приехала в оккупированный роSSийскими войсками Херсон. Причиной визита власти страны-оккупанта назвали "сбор социальных запросов местного населения".

По предварительным подсчетам, с марта из временно оккупированного Херсона выехали около 45% жителей. При этом официальных зеленых коридоров оккупанты делать не разрешали, поэтому люди рисковали жизнью и уезжали, организуясь в колонны.