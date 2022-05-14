На Херсонщине оккупанты готовят "перепись" населения
Жители Генического района начали получать уведомления.
РоSSийские оккупанты готовятся провести «перепись» населения Херсонской области.
Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Так же россияне действовали во временно оккупированном Крыму в 2014 году.
"Жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью. В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку", - говорится в сообщении.
Оккупанты планируют начать «перепись» в понедельник, 16 мая, и завершить к концу месяца.
Напомним, что вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова приехала в оккупированный роSSийскими войсками Херсон. Причиной визита власти страны-оккупанта назвали "сбор социальных запросов местного населения".
По предварительным подсчетам, с марта из временно оккупированного Херсона выехали около 45% жителей. При этом официальных зеленых коридоров оккупанты делать не разрешали, поэтому люди рисковали жизнью и уезжали, организуясь в колонны.