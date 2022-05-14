Из-за эпидемий до конца года в Мариуполе могут погибнуть около 10 тыс. человек, - Денисова

Есть угроза, что нечистоты окажутся в море и на улицах города.

Инфекционная катастрофа в заблокированном Мариуполе может произойти из-за нехватки воды, поврежденных канализационных систем и большого количества тел под завалами домов.

Об этом сообщила в Телеграмм-канале уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, самая большая проблема в Мариуполе – это чистая питьевая вода, которой в городе нет. Кроме того, сложилась критическая ситуация с водоотводом и разрывами канализационных сетей. Есть угроза, что нечистоты окажутся в море и на улицах города.

"Учитывая количество тел, которые находятся под разрушенными домами, с естественными последствиями разложения в теплый период, в ближайшее время городу угрожает масштабная эпидемия. Из-за закрытия гуманитарных коридоров, многие люди, ожидавшие эвакуации в окрестностях города, начали возвращаться в Мариуполь", - говорится в сообщении.

По прогнозам местных властей, только из-за эпидемий до конца года в городе могут погибнуть около 10 тысяч человек.

Напомним, что советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко призвал украинские телеканалы помочь опровергнуть ложь оккупантов и информировать о том, что Украина борется за жителей города.

Ранее Андрющенко заявил, что в заложниках оккупантов остаются до 170 тыс. жителей Мариуполя. В городе – гуманитарная катастрофа.