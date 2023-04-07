Зеленський створив 19 військових адміністрацій в Запорізькій області, в тому числі Енергодарську
Також він змінив трьох голів МВА на Луганщині.
Президент України Володимир Зеленський
Відповідно до закону України «Про правовий режим військового стану» в Запорізькій області утворено:
- Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району
- Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району
- Дніпрорудненську міську військову адміністрацію Василівського району
- Енергодарську міську військову адміністрацію Василівського району
- Кам?янсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського
- Кам?янську селищну військову адміністрацію Пологівського району
- Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району
- Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району
- Молочанську міську військову адміністрацію Пологівського району
- Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району
- Оріхівську міську військову адміністрацію Пологівського району
- Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району
- Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району
- Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району
- Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району
- Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району
- Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району
- Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району
- Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району
Тепер Генеральний штаб Збройних Сил України та Запорізька обласна державна адміністрація мають провести дії з утворенням військових адміністрацій.
Також Зеленський призначив трьох нових голів міських військових адміністрацій у Луганській області. Так, Олександра Стрюка призначено начальником Сєвєродонецької міської військової адміністрації, Миколу Ханатова начальником Попаснянської міської військової адміністрації та Олексія Бабченка начальником Гірської міської військової адміністрації.