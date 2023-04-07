Зеленський створив 19 військових адміністрацій в Запорізькій області, в тому числі Енергодарську

Також він змінив трьох голів МВА на Луганщині.

Президент України Володимир Зеленський указом від 7 квітня створив військові адміністрації у дев’ятнадцяти населених пунктах Запорізької області та призначив їх керівників. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, інформує ZN.ua .

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Відповідно до закону України «Про правовий режим військового стану» в Запорізькій області утворено:

Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Дніпрорудненську міську військову адміністрацію Василівського району Енергодарську міську військову адміністрацію Василівського району Кам?янсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського Кам?янську селищну військову адміністрацію Пологівського району Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Молочанську міську військову адміністрацію Пологівського району Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Оріхівську міську військову адміністрацію Пологівського району Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району

Тепер Генеральний штаб Збройних Сил України та Запорізька обласна державна адміністрація мають провести дії з утворенням військових адміністрацій.

Також Зеленський призначив трьох нових голів міських військових адміністрацій у Луганській області. Так, Олександра Стрюка призначено начальником Сєвєродонецької міської військової адміністрації, Миколу Ханатова начальником Попаснянської міської військової адміністрації та Олексія Бабченка начальником Гірської міської військової адміністрації.