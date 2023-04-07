Зеленський створив 19 військових адміністрацій в Запорізькій області, в тому числі Енергодарську

Також він змінив трьох голів МВА на Луганщині.

Президент України Володимир Зеленський указом від 7 квітня створив військові адміністрації у дев’ятнадцяти населених пунктах Запорізької області та призначив їх керівників. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, інформує ZN.ua.

Зеленський створив 19 військових адміністрацій в Запорізькій області, в тому числі Енергодарську
© Фото из соцсетей

Відповідно до закону України «Про правовий режим військового стану» в Запорізькій області утворено:

  1. Благовіщенську сільську військову адміністрацію Василівського району
  2. Воскресенську сільську військову адміністрацію Пологівського району
  3. Дніпрорудненську міську військову адміністрацію Василівського району
  4. Енергодарську міську військову адміністрацію Василівського району
  5. Кам?янсько-Дніпровську міську військову адміністрацію Василівського
  6. Кам?янську селищну військову адміністрацію Пологівського району
  7. Комиш-Зорянську селищну військову адміністрацію Пологівського району
  8. Малобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району
  9. Молочанську міську військову адміністрацію Пологівського району
  10. Новобогданівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району
  11. Оріхівську міську військову адміністрацію Пологівського району
  12. Осипенківську сільську військову адміністрацію Бердянського району
  13. Плодородненську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району
  14. Преображенську сільську військову адміністрацію Пологівського району
  15. Розівську селищну військову адміністрацію Пологівського району
  16. Смирновську сільську військову адміністрацію Пологівського району
  17. Софіївську сільську військову адміністрацію Бердянського району
  18. Степногірську селищну військову адміністрацію Василівського району
  19. Чернігівську селищну військову адміністрацію Бердянського району

Тепер Генеральний штаб Збройних Сил України та Запорізька обласна державна адміністрація мають провести дії з утворенням військових адміністрацій.

Також Зеленський призначив трьох нових голів міських військових адміністрацій у Луганській області. Так, Олександра Стрюка призначено начальником Сєвєродонецької міської військової адміністрації, Миколу Ханатова начальником Попаснянської міської військової адміністрації та Олексія Бабченка начальником Гірської міської військової адміністрації.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
Рада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС ЧехіїРада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС Чехії
Зловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідкаЗловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідка
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Блок рекламы


Похожие новости
Майору військово-медичної академії, який два роки тому збив трьох курсанток, ухвалили вирокМайору військово-медичної академії, який два роки тому збив трьох курсанток, ухвалили вирок
Бажаю президенту Росії провести залишок своїх днів у підвалі та з відром замість туалету – ЗеленськийБажаю президенту Росії провести залишок своїх днів у підвалі та з відром замість туалету – Зеленський
На окуповані частині Запорізької області росіяни посилюють пропагандистські заходи – ЦНСНа окуповані частині Запорізької області росіяни посилюють пропагандистські заходи – ЦНС
Зеленський переконує, що війну можна і необхідно завершити уже цього рокуЗеленський переконує, що війну можна і необхідно завершити уже цього року
У похованнях в Київській області знайшли тіла вже 1 374 українців, вбитих росіянами — НєбитовУ похованнях в Київській області знайшли тіла вже 1 374 українців, вбитих росіянами — Нєбитов
Радник головнокомандувача ЗСУ Райс: Зараз найгірший час для наступу, РФ щомісяця втрачає по 100 тисяч військовихРадник головнокомандувача ЗСУ Райс: Зараз найгірший час для наступу, РФ щомісяця втрачає по 100 тисяч військових
Оголошено перші підозри українському персоналу на окупованій Запорізькій АЕСОголошено перші підозри українському персоналу на окупованій Запорізькій АЕС
Росія щомісяця мобілізує по 20 тисяч військових — розвідкаРосія щомісяця мобілізує по 20 тисяч військових — розвідка
У Херсонській області ліквідовано організатора катівень — ГУРУ Херсонській області ліквідовано організатора катівень — ГУР
В Естонії вже пройшли навчання 600 українських військових – Міноборони країниВ Естонії вже пройшли навчання 600 українських військових – Міноборони країни
Последние новости
Подгружаем последние новости