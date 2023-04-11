Росіяни мінують території навколо Енергодара й посилюють тиск на жителів – мер міста

На думку Дмитра Орлова, дії окупантів пов’язані з передчуттям українського контрнаступу.

Російські окупаційні війська протягом останніх двох тижнів почали мінувати землі та населені пункти навколо тимчасово зайнятого ними міста Енергодар Запорізької області, а також посилюють тиск на мирне населення в районі, повідомив міський голова Дмитро Орлов у ефірі "5 каналу" із посиланням на місцевих, інформує ZN.ua.

Росіяни мінують території навколо Енергодара й посилюють тиск на жителів – мер міста
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"Окупанти намагаються замінувати все навколо Енергодара. Якщо до цього моменту замінована була виключно берегова лінія і територія по периметру [Запорізької] атомної станції, то зараз вони вже перейшли до мінування по навколишніх селах, по лісосмугах, по посадках", – розповів він.

За словами мера, це не може бути не пов’язаним із наближенням контрнаступу Збройних сил України, якого побоюються військові РФ. Мінуванням території неподалік Запорізької АЕС вони намагаються убезпечити себе, поки разом із технікою переховуються на об’єкті, оскільки захисники не будуть його атакувати.

Крім цього, жителі тимчасово захопленої території Запорізької області відзначили посилення тиску на блокпостах і вулицях з боку росіян, проведення ними нових обшуків.

Як сказав Орлов, зараз цивільні вже, наприклад, не можуть виїхати з Енергодара без наявності російського паспорту. Ворожі солдати можуть незаконно затримати майже кожного, але найбільше тиснуть на тих, хто відмовився від співпраці, зокрема не підписав контракт з фейковою компанією "Росатому", яка "керує" ЗАЕС, чи не отримав паспорт агресора.

"Але мешканці міста Енергодар чекають ЗСУ і я сподіваюсь, що це буде якнайшвидше", – підсумував Орлов.


Максим Царук, ZN.ua





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