Загарбники в Енергодарі все частіше влаштовують перевірки місцевих жителів — мер

Перевірки окупанти проводять на вулицях, а також заходять у квартири.

Російські загарбники в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області помітно заметушилися в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Зокрема, почастішали перевірки місцевих жителів, повідомив мер міста Дмитро Орлов, інформує ZN.ua.

Загарбники в Енергодарі все частіше влаштовують перевірки місцевих жителів — мер
© Фото из соцсетей

Він закликав людей, які залишаються в місті, бути особливо обережними як у власних квартирах, так і щоразу виходячи з дому.

За його словами, військові РФ все частіше влаштовують на вулицях жорсткі перевірки, а також заходять у квартири.

«Відбувається це як за списками так званих «неблагонадійних», які склали та час від часу відпрацьовують окупанти, так і вибірково», - пояснив Орлов.

Особливу зацікавленість у загарбників викликають люди з українськими паспортами. А оскільки таких жителів у Енергодарі все ж більшість, тому й перевірки іноді мають масовий характер.

Загарбники, зокрема, перевіряють телефони на наявність українських каналів, патріотичних світлин тощо. Також вимагають показувати соціальні мережі, вибірково читають листування.

Останнім часом окупанти прискіпуються до додатків українських банків, оскільки гривню вони називають «іноземною валютою» та підозрюють місцевих жителів у здійсненні «незаконних валютних операцій».

За словами мера, особливо часто подібні рейди відбуваються біля міського ринку.

«Напруження серед окупантів та колаборантів буде все більше зростати. зворотний відлік до деокупації Енергодара почався, і рашистам це добре відомо. Звір, якого заганяють в глухий кут, може стати агресивнішим», - сказав Орлов, закликавши місцевих жителів дбати про власну безпеку і ретельно перевіряти вміст гаджетів.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська почали мінувати землі та населені пункти навколо Енергодара, а також посилювати тиск на мирне населення в районі.

За словами мера, це не може бути не пов’язаним із наближенням контрнаступу Збройних сил України, якого побоюються військові РФ. Мінуванням території неподалік Запорізької АЕС вони намагаються убезпечити себе, поки разом із технікою переховуються на об’єкті, оскільки наші захисники не будуть його атакувати.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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