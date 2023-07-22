У Криму через детонацію на складах боєприпасів жителів Октябрського відселяють за 10-13 км — Чубаров

Вибухи зафіксовано і в селі Новозуївка.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що жителів селища Біюк-Онлар (Октябрське) в тимчасово окупованому Криму, де внаслідок удару по складі боєприпасів та військової техніки військ РФ посилюються підриви, терміново евакуюють по селах району, інформує ZN.ua.

У Криму через детонацію на складах боєприпасів жителів Октябрського відселяють за 10?13 км — Чубаров
© crimeantatars.org

За його словами, частині жителів окупанти наказали терміново виїжджати до села П’ятихатки, що розташоване за 10?13 км від місця розташування складів, де детонують боєприпаси.

"Також повідомляється, що вибухи помічені і в селі Новозуївка, що поблизу селища Октябрське", - додав Чубаров.

Збройні Сили України знищили нафтобазу та склади російської армії у тимчасово окупованому Октябрському Красногвардійському районі тимчасово окупованого Криму, підтвердили в СтратКомі.


Анна Конюченко, ZN.ua





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