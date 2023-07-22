У Криму через детонацію на складах боєприпасів жителів Октябрського відселяють за 10-13 км — Чубаров
Вибухи зафіксовано і в селі Новозуївка.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров
За його словами, частині жителів окупанти наказали терміново виїжджати до села П’ятихатки, що розташоване за 10?13 км від місця розташування складів, де детонують боєприпаси.
"Також повідомляється, що вибухи помічені і в селі Новозуївка, що поблизу селища Октябрське", - додав Чубаров.
Збройні Сили України знищили нафтобазу та склади російської армії у тимчасово окупованому Октябрському Красногвардійському районі тимчасово окупованого Криму, підтвердили в СтратКомі.