Жителів ТОТ окупанти "заманюють" на фронт — мер Мелітополя

Окупанти створюють нові "підрозділи" для охочих повоювати на боці РФ.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє , що у РФ все менше охочих воювати та помирати в Україні, а тому влада посилює покарання за ухилення від мобілізації. Також мер міста каже, що охочих піти повоювати за РФ шукають і на тимчасово окупованих територіях, інформує ZN.ua .

© Іван Федоров/Facebook

Федоров зазначає, що місцевих жителів ТОТ окупанти заманюють начебто для охорони порядку в тилу. Наприклад у Бердянську загарбники знайшли два десятки зрадників з усього району. За словами Федорова, їх окупанти оголосили "народними ополчєнцами". У той час у Токмаку окупаційна влада шукає людей, які не проти повоювати у складі "казаків".

"Але насправді фінал і для ополчєнців, і для казаків, і для всяких" судоплатовців" відомий: всі вони відправляться на фронт воювати проти українців, а потім і разом з росармією поїдуть додому в чорних пакетах або врешті решт стануть добривом в запорізькій землі", - наголосив мер міста.