Росіяни «евакуюють» родичів працівників ЗАЕС з Енергодару, але їм самим виїзд заборонили – Генштаб

Людям обіцяли Бердянськ і Кирилівку, але їх вивезли до Росії.

На тимчасово окупованому півдні України триває так звана «евакуація», організована російською окупаційною армією. Зокрема триває евакуація з Енергодара. Про це йдеться у зведенні Генштабу, інформує ZN.ua.

Росіяни «евакуюють» родичів працівників ЗАЕС з Енергодару, але їм самим виїзд заборонили – Генштаб
© Фото из соцсетей

«В Енергодарі російські окупанти організували так звану "евакуацію" для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено», – повідомили у Генштабі.

Також у зведенні сказано, що так звана окупаційна влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак багатьох уже вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках.

Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)
В Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життівВ Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життів
Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-ЖанейроСаміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро
Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – ДудаВірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
Росія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідкаРосія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Мешканка Київщини впізнала росіянина, який згвалтував її під час окупаціїМешканка Київщини впізнала росіянина, який згвалтував її під час окупації
ЗСУ 9 травня ліквідували на фронті ще майже 700 російських військовий — зведення ГенштабуЗСУ 9 травня ліквідували на фронті ще майже 700 російських військовий — зведення Генштабу
Росіяни почали мобілізацію в Маріуполі – міськрада з посиланням на мешканцівРосіяни почали мобілізацію в Маріуполі – міськрада з посиланням на мешканців
За відмову від російського паспорта окупанти виганяють людей із домівок – ГенштабЗа відмову від російського паспорта окупанти виганяють людей із домівок – Генштаб
Росіяни вирішили, що підготовка до контрнаступу важливіша, ніж захоплення Бахмута – ISWРосіяни вирішили, що підготовка до контрнаступу важливіша, ніж захоплення Бахмута – ISW
Росіяни воюють не так, як хочуть а так, як можуть – МіноборониРосіяни воюють не так, як хочуть а так, як можуть – Міноборони
Українські військові «достроково звільнили» зі служби ще 560 росіян: Генштаб повідомив втрати ворогаУкраїнські військові «достроково звільнили» зі служби ще 560 росіян: Генштаб повідомив втрати ворога
У Берліні заборонили демонструвати українські та російські прапори 8 та 9 травняУ Берліні заборонили демонструвати українські та російські прапори 8 та 9 травня
Понад 193 тисячі окупантів знищено з початку війни — Генштаб ЗСУПонад 193 тисячі окупантів знищено з початку війни — Генштаб ЗСУ
Нема техніки – зате є інсценізований напад: ISW про те, для чого росіяни вдарили по КремлюНема техніки – зате є інсценізований напад: ISW про те, для чого росіяни вдарили по Кремлю
Последние новости
Подгружаем последние новости