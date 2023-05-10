Росіяни «евакуюють» родичів працівників ЗАЕС з Енергодару, але їм самим виїзд заборонили – Генштаб

Людям обіцяли Бердянськ і Кирилівку, але їх вивезли до Росії.

На тимчасово окупованому півдні України триває так звана «евакуація», організована російською окупаційною армією. Зокрема триває евакуація з Енергодара. Про це йдеться у зведенні Генштабу, інформує ZN.ua .

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«В Енергодарі російські окупанти організували так звану "евакуацію" для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено», – повідомили у Генштабі.

Також у зведенні сказано, що так звана окупаційна влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак багатьох уже вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках.

Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму.