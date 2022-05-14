В МВД объяснили, почему РоSSия будет пытаться затянуть войну до конца года

Шантаж продолжает оставаться одним из основных дипломатических инструментов ведения политики Кремля, информирует ZN.ua.

Советник главы МВД Виктор Андрусив тоже считает, что РоSSия будет пытаться затянуть войну в Украине "минимум" до конца года. В эфире телемарафона он пояснил, что причиной этого является попытка агрессора спровоцировать энергетический кризис на Западе, из-за которого, как надеются в Кремле, в ЕС будут вынуждены начать диалог с Москвой.

"РоSSияне планируют минимально тянуть до конца года. Объясняю почему - согласно их расчетам, ближе к зиме начнется серьезный энергетический кризис, и начнутся проблемы с отоплением, и в Украине тоже эти проблемы начнутся, и серьезные проблемы с экономикой, – объясняет Андрусов. – Потому что цены на энергоносители очень сильно растут, и сейчас ставка кремля будет на то, что ближе к концу года Запад поймет, скажем так, что надо договариваться с РФ. И если они (оккупанты - ред.) продержатся до конца года, то тогда они ожидают, что с ними будут договариваться по тому, что они требуют".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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