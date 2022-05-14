В МВД объяснили, почему РоSSия будет пытаться затянуть войну до конца года

Советник главы МВД Виктор Андрусив тоже считает, что РоSSия будет пытаться затянуть войну в Украине "минимум" до конца года. В эфире телемарафона он пояснил, что причиной этого является попытка агрессора спровоцировать энергетический кризис на Западе, из-за которого, как надеются в Кремле, в ЕС будут вынуждены начать диалог с Москвой.

"РоSSияне планируют минимально тянуть до конца года. Объясняю почему - согласно их расчетам, ближе к зиме начнется серьезный энергетический кризис, и начнутся проблемы с отоплением, и в Украине тоже эти проблемы начнутся, и серьезные проблемы с экономикой, – объясняет Андрусов. – Потому что цены на энергоносители очень сильно растут, и сейчас ставка кремля будет на то, что ближе к концу года Запад поймет, скажем так, что надо договариваться с РФ . И если они (оккупанты - ред.) продержатся до конца года, то тогда они ожидают, что с ними будут договариваться по тому, что они требуют".