Венгрия хочет "отступные" за отказ от роSSийской нефти

Деньги нужны на финансирование "альтернативных путей снабжения", информирует ZN.ua.

Венгрия хочет

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал сумму, необходимую Венгрии для организации альтернативных путей поставки нефти вместо роSSийской. Об этом сообщает El Pais.

Венгерские власти хотели бы получить 700-750 млн евро за свое согласие на введение Европейским Союзом эмбарго на нефть из РоSSии.

Сийярто намекнул, что весомая сумма может изменить позицию Венгрии по нефтяному эмбарго. По его словам, венгерские власти стремятся получить средства на модернизацию и развитие инфраструктуры для организации альтернативных путей поставки нефти.

"Имеющиеся у нас нефтеперерабатывающие мощности рассчитаны на роSSийскую нефть. Их замена на другие виды нефти требует инвестиции в размере 500-550 млн евро в течение четырех лет. Нам придется увеличить мощность Адриатического трубопровода, чтобы заменить роSSийский нефтепровод, а это будет стоить еще 200 миллионов" – заявил министр.

Также Сийярто отметил, что переориентация нефтяного импорта приведет к росту цен на газ в Венгрии на 55%. Чтобы избежать значительных экономических последствий, венгерское правительство в дальнейшем будет настаивать на ограниченном эмбарго – запрете поставки роSSийской нефти танкерами.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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