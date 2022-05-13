В Николаеве дали воду – ОП

Воду берут из реки и скважин.

В Николаеве дали воду – ОП
© Михаил Штекель/ Радио Свобода

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко говорит, что в Николаеве возобновили водоснабжение.

“В Николаеве решен вопрос водоснабжения”, — написал он.

“Из резервного фонда госбюджета выделено 56 млн. грн Обеспечен забор из реки Южный Буг и артезианских скважин. Сегодня началась поставка воды в жилые дома”, — сказал Тимошенко на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве с 8 мая начали подачу технической водой.


Александр Хребет, ZN.ua

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