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2022-05-13
В Николаеве дали воду – ОП
Воду берут из реки и скважин.
© Михаил Штекель/ Радио Свобода
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко говорит, что в Николаеве возобновили водоснабжение.
“В Николаеве решен вопрос водоснабжения”, — написал он.
“Из резервного фонда госбюджета выделено 56 млн. грн Обеспечен забор из реки Южный Буг и артезианских скважин. Сегодня началась поставка воды в жилые дома”, — сказал Тимошенко на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
Ранее мэр Александр Сенкевич
Александр Хребет, ZN.ua