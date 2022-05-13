В Херсонском СИЗО роSSийские военные убили заключенного и взяли в плен четырех человек

Прокуратура уже проводит досудебное расследование.

В Херсонском СИЗО роSSийские военные убили заключенного и взяли в плен четырех человек
© Офис генерального прокуратура

Военные РФ убили одного из заключенных в Херсонском следственном изоляторе и взяли в плен четырех человек, среди которых исполняющий обязанности начальника СИЗО и начальник оперативного отдела. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Facebook.

Согласно данным следствия, совершить преступления оккупантам помог начальник колонии, ставший коллаборантом.

“11 мая 2022 года военнослужащие РФ совместно с начальником колонии, подозреваемом в госизмене, необоснованно применили огнестрельное оружие по отношению к заключенным и осужденным, содержащимся в Херсонском следственном изоляторе. Убит один из заключенных», — говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры сейчас осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством. Проводятся следственные действия для быстрого, полного и беспристрастного изучения обстоятельств.


Максим Царук, ZN.ua

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