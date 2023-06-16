Буде грошова допомога для постраждалих від підтоплення - Верещук

Із сумою уряд визначиться найближчим часом.

Планується організувати виплати грошової допомоги для людей, які постраждали від затоплення після підриву окупантами Каховської ГЕС. Про це заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, інформує ZN.ua.

Буде грошова допомога для постраждалих від підтоплення - Верещук
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Як повідомила Верещук, Уряд провів нараду з міжнародними гуманітарними операторами. Наразі розробляється план невідкладної гуманітарної підтримки для жителів Херсонщини та Миколаївщини.

Йдеться про одноразову грошову допомогу постраждалим. Її суму Уряд визначить найближчим часом. Зараз обласні військові адміністрації готують відповідні розпорядження, де визначають переліки постраждалих населених пунктів.

"Йдеться про одноразову грошову допомогу. Але її мають отримати всі, хто постраждав від лиха. Допомога вкрай необхідна, і люди на неї розраховують", – підкреслила Верещук.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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