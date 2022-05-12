С 24 февраля по Украине было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет, - Генштаб ВСУ

Ракеты выпускали как с территории РоSSии, так и из Беларуси.

С начала полномасштабной агрессии РоSSии против Украины по территории нашего государства было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"По состоянию на шесть часов сегодня с начала полномасштабных боевых действий вооруженными силами россии было совершено 487 ракетных ударов, в ходе которых с территории россии и республики Беларусь выпущено 788 крылатых и баллистических ракет", - сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Уточняется, что было выпущено:

оперативно-тактических ракет "Искандер" – 213 единиц;

оперативно-тактических ракет "Точка-У" – 61 единица;

крылатых ракет морского базирования и воздушного базирования – 235 единиц.

Также было совершено 4 917 авиационных вылетов.

В мае вооруженными силами РФ было нанесено 49 ракетных ударов с территории РоSSии, выпущено 74 крылатых и баллистических ракеты.

В частности, было выпущено:

ракет "Искандер - 4 единицы;

"Точка-У" - 8 единиц;

крылатых ракет морского и воздушного базирования - 2 единицы.

Кроме того в мае было совершено 459 авиационных налетов.

Основными целями россиян были объекты транспортной инфраструктуры южного и восточного регионов страны. В то же время, россияне неоднократно обстреливали другие объекты критической инфраструктуры социального значения.

Напомним, РоSSия нанесла ракетный удар по Полтавской области. Страна-агрессор нанесла удар по Карловской общине, захватчики поразили объект инфраструктуры. К счастью, после вражеского удара пострадавших нет.