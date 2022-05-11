Солдат росармии предупредили о "невозможности ротации" до конца войны, - Генштаб

На Харьковщине оккупанты глушат сотовую связь, жители многих сел остаются без электроэнергии и воды.

Солдат росармии предупредили о "невозможности ротации" до конца войны, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Солдаты отдельных подразделений росармии, находящиеся на войне в Украине, получили от командования информацию о "невозможности проведения ротации" до конца срока так называемой "спецоперации".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении подразделения захватчиков перешли к обороне, чтобы снизить темп наступления украинских войск. Несмотря на это, ВСУ смогли освободить от оккупантов еще один населенный пункт края - с.Питомник.

"На подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области с целью предотвращения передачи информации о перемещении роSSийских войск оккупанты осуществляют подавление сети сотовой связи. Местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды. Выезд на территорию, подконтрольную Украине, роSSийскими оккупантами запрещен", - сообщили в Генштабе.

Ситуация по другим направлениям по состоянию на 18.00 11 мая следующая:

  • наибольшая активность оккупантов в дальнейшем наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
  • на Волынском и Полесском враг активных действий не предпринимал. В Брестской и Гродненской областях проводятся сборы с привлечением военнообязанных запаса.
  • все еще сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Белоруссии.
  • на Сиверском направлении в приграничных с Украиной областях враг наращивает систему противовоздушной обороны.
  • на Донецком направлении оккупанты сосредотачивают усилия на получении полного контроля над Рубежным, проводят наступление в направлении Лимана.

"Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Сиверский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка", - рассказали в Генштабе.

  • на Бахмутском направлении, готовясь к наступлению, росармия продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое. Враг провел штурмовые действия в направлениях на Орехово и Тошковка, но успеха не имел.
  • в Мариуполе основные усилия неприятеля сосредотачиваются на блокировании и попытках уничтожения украинских подразделений в Азовстали. Оккупанты наносят артиллерийские и авиационные удары.
  • на Криворожском и Николаевском направлениях захватчики обстреливали наши подразделения из ствольной артиллерии и минометов.
  • в Черноморской и Азовской морских зонах роSSийские корабли продолжают изоляцию районов боевых действий и разведки, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.

По информации украинского командования, роSSийские оккупанты увеличили интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

Напомним, американский Институт изучения войны сообщил со ссылкой на источники в роSSийской армии, что на Харьковщине ВСУ оттеснили роSSийские войска на расстояние в 10 км от границы.

Вчера Генштаб ВСУ сообщил, что в области украинские подразделения освободили от оккупантов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

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