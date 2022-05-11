Пропаганда Кремля оконфузилась с фейковым письмом генерала ВСУ: фото
В РоSSии придумали историю об иностранном контингенте в Украине. Кремлевские пропагандисты утверждают, что на украинскую территорию свои войска якобы ввела Польша, информирует
Об очередном роSSийском фейке сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"РоSSия продолжает максимально спекулировать темой захвата территории Украины Польшей. На этот раз роSSийские пропагандисты придумали историю о введении в Украину польско-литовского контингента", - отмечают в ведомстве.
Как доказательство "вторжения польских войск" стало письмо, якобы написанное от представителей украинской армии руководству погранслужбы.
Примечательно, что в письме - ряд грамматических ошибок, а также ошибочная информация об украинской границе. Вероятно, текст был просто переведен с помощью онлайн-переводчика.
В ГПСУ утверждают, что такое письмо не получали. Ко всему – в Украине переписка происходит исключительно в электронном формате.