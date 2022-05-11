Пропаганда Кремля оконфузилась с фейковым письмом генерала ВСУ: фото

В РоSSии придумали историю об иностранном контингенте в Украине. Кремлевские пропагандисты утверждают, что на украинскую территорию свои войска якобы ввела Польша , информирует Апостроф .

Об очередном роSSийском фейке сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"РоSSия продолжает максимально спекулировать темой захвата территории Украины Польшей. На этот раз роSSийские пропагандисты придумали историю о введении в Украину польско-литовского контингента", - отмечают в ведомстве.

Как доказательство "вторжения польских войск" стало письмо, якобы написанное от представителей украинской армии руководству погранслужбы.

Примечательно, что в письме - ряд грамматических ошибок, а также ошибочная информация об украинской границе. Вероятно, текст был просто переведен с помощью онлайн-переводчика.

В ГПСУ утверждают, что такое письмо не получали. Ко всему – в Украине переписка происходит исключительно в электронном формате.