Маляр об оккупированных территориях: государство делает свое дело

Идет тяжелая борьба и делать какие-то выводы неправильно.

Маляр об оккупированных территориях: государство делает свое дело
Фото: пресслужба Міністерства оборони України

Украина делает все возможное для того, чтобы вернуть под контроль временно оккупированные территории, но говорить о точных датах или результатах сейчас невозможно. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью LB.ua.

“Вы поймите, здесь не могут быть точные даты, точные обещания результатов. Это постоянный динамический процесс, это тяжелая трудная борьба. И сегодня это будет неправильно точно определяться и говорить, вот завтра будет так, сделайте так. Сейчас идет борьба”, - отметила замминистра.

Она добавила, что из того, что можно сказать: по закону освобождением оккупированных территорий занимается подразделение Сил специальных операций.

“На сегодняшний день то, что (россияне, – LB.ua) не могут провести референдум, это же не случайно. Я не могу все рассказывать, но делайте выводы. …Нельзя говорить, что ситуация там не контролируется, никто ничего не знает, захватили или нет. Это война, и оборонный замысел, в том числе специальные операции, это не предмет роликов, интервью или еще чего-нибудь, потому что мы сорвем всю работу”, - отметила заместитель министра обороны.

Отдельно Анна Маляр отметила огромное сопротивление местного населения на занятых оккупантами территориями, которое вызывает восхищение.

“Наше военное телевидение вчера обнародовало кадры оттуда, у нас люди помогают, мы снимаем там, на тех территориях о том, какое сопротивление оказывают наши граждане. И это то, что не просто нужно показывать, нужно, во первых, увлекаться этими людьми, им очень тяжело сейчас, но они это делают. Надо показывать этот пример, как себя вести, если территория временно занята, и россиянам не удается сделать так, как в 2014 году, именно потому, что государство делает свое дело”, - отметила представительница Минобороны.

Напомним, Анна Маляр отметила, что Генштаб сдержанно публикует прогнозы из-за того, что информация используется врагом.

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