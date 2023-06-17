ЗСУ наступають попри перевагу росіян в авіації та артилерії – Маляр

На півдні українським військам вдалося просунутися на відстань до двох кілометрів відразу у кількох напрямках.

Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує ZN.ua.

ЗСУ наступають попри перевагу росіян в авіації та артилерії – Маляр
© Ганна Маляр / Facebook

Вона зауважила, що наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога. При цьому на напрямках, де ЗСУ перебувають в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутись.

На сході Сили оборони України ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на лиманському.

На бахмутському загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Наші війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших сил оборони. На сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків.

На півдні наші війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу. Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх. Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та в населених пунктах триває процес закріплення наших військ.

На бердянському і маріупольському напрямках ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того наші війська стикаються з суцільним мінуванням полів.


Іван Шевчук, ZN.ua





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