Первый роSSийский военный предстанет перед судом за убийство мирного жителя в Сумской области

21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка, который вел по обочине дороги велосипед.

Первый роSSийский военный предстанет перед судом за убийство мирного жителя в Сумской области
Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении роSSийского военного за гражданское убийство в Сумской области.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Первый роSSийский военный предстанет перед судом за убийство гражданского в Сумской области. Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010 "4-я танковая Кантемировская дивизия Московской области" Вадима Шишимарина", - написала она в фейсбуке.

Следствие установило, что 21-летний роSSийский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя пгт Чупаховка, который вел по обочине дороги велосипед.

“Перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин, разбили наши ВСУ. Убегая, он с еще четырьмя сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им. На украденной машине с пробитыми колесами захватчики въехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома", - рассказала генпрокурор.

Напомним, ранее СБУ опубликовала перехваченные телефонные разговоры, в которых роSSийские оккупанты рассказывают своим женам о том, как убивают украинских матерей на глазах у детей.

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