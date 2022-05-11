Первая фаза войны закончилась победой Украины: в Минобороны рассказали детали
Тактика доминирования привела к колоссальным потерям врага. Поэтому рашисты не смогли выполнить план по блокировке Киева, информирует
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что первая фаза войны закончилась победой Украины. Об этом она сказала
"В первой фазе ВСУ нанесли абсолютный удар врагу и она закончилась победой Украины, потому что войскам РФ не удалось реализовать ключевые цели", — подчеркнула чиновница.
РоSSияне во время первой фазы делают основной акцент на тактике доминирования, учитывая, что тогда оккупанты превышали ВСУ по количеству как личного состава, так и оружия. Основная ставка была сделана на элитность и профессионализм своих отрядов.
"Эти профессиональные отряды и обычные военнослужащие были сконцентрированы вокруг Киева и Киевской области", – рассказала Маляр.
По ее словам, именно тактика доминирования привела к колоссальным потерям врага. Поэтому рашисты не смогли выполнить план по блокировке столицы.
"В результате, первая фаза была завершена тем, что военное командование врага решило отвести войска от столицы Украины и северных регионов и сосредоточиться на восточных и южных областях", — напомнила Маляр.