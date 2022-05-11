Первая фаза войны закончилась победой Украины: в Минобороны рассказали детали

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что первая фаза войны закончилась победой Украины. Об этом она сказала на брифинге в медиацентре "Украина".

"В первой фазе ВСУ нанесли абсолютный удар врагу и она закончилась победой Украины, потому что войскам РФ не удалось реализовать ключевые цели", — подчеркнула чиновница.

РоSSияне во время первой фазы делают основной акцент на тактике доминирования, учитывая, что тогда оккупанты превышали ВСУ по количеству как личного состава, так и оружия. Основная ставка была сделана на элитность и профессионализм своих отрядов.

"Эти профессиональные отряды и обычные военнослужащие были сконцентрированы вокруг Киева и Киевской области", – рассказала Маляр.

По ее словам, именно тактика доминирования привела к колоссальным потерям врага. Поэтому рашисты не смогли выполнить план по блокировке столицы.

"В результате, первая фаза была завершена тем, что военное командование врага решило отвести войска от столицы Украины и северных регионов и сосредоточиться на восточных и южных областях", — напомнила Маляр.