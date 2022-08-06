"Однозначно": генерал ЗСУ Марченко спрогнозував, скільки ще триватиме гаряча фаза

Росіян не треба боятися – їм ще страшніше, і українці будуть їх гнати навіть вилами, якщо доведеться.

Про це командувач обороною Миколаєва генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів в інтерв'ю політтехнологу та журналісту Тарасу Березовцю.

Марченко зазначив, що що "очікуємо того ж самого, що й під час першої фази наступу".

«По тому самому плану вони хочуть наступати на Миколаїв. Я хочу всіх заспокоїти. Не треба їх боятись, їм страшніше, ніж нам. Вони теж бояться. Будемо бити, будемо їх виганяти. Це наша земля. Ми нікого не боїмося і нікого не будемо сюди пускати. У них звичайний людський страх. Їх сюди загнали палками», - сказав Дмитро Марченко, звернувшись до росіян із закликом здаватись заради того, щоб вижити.

Командувач обороною Миколаєва також спрогнозував, скільки може тривати гаряча фаза війни. За його словами, довго вона тривати не буде.

«Ні вони, ні ми не потягнемо її довго. Я думаю, що саме гаряча фаза закінчиться до кінця цього року однозначно", – припустив Марченко.

Що ж стосується Херсонської області, то терміни її звільнення залежать від посточання озброєння, чи отримає Україна ту зброю, яку їй обіцяли партнери.

«Коли ми знатимемо, скільки її нам дадуть, тоді можна робити якісь прогнози. Але ми будемо битися з нею чи без неї. Якщо треба, ми будемо вилами їх виганяти", – запевнив Марченко.

Генерал-майор наголосив, що Україні на південному фронті потрібно втричі більше артилерії та літаків, ніж вона має зараз, щоб ефективно просуватися у наступі. За його словами, всі невеликі успіхи у захопленні поодиноких сіл на Херсонщині створюють фундамент для великої атаки. Він додав, що українські удари щодня в середньому випалюють «4 склади боєприпасів разом із солдатами та технікою» ворога.