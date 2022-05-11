Оккупанты требуют у командования засекретить их участие во вторжении.

Военная разведка Украины установила личности военных преступников – военнослужащих 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО (военная часть 77983), дислоцирующегося на аэродроме "Хурба" Хабаровского края.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Большинство из них привлекалось к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси "Лида" и "Барановичи", а также аэродромов в РФ "Борисоглебск" и "Мариновка".

Ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать, требуя у командования предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые летчики требуют документы, что на момент начала роSSийско-украинской войны уже не проходили службу в части.

Главное управление разведки опубликовало список командного и лётного состава 277 бомбардировочного авиационного полка.

"За преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности", – напомнили в ГУР.

Напомним, роSSийской армии тяжело набрать достаточное количество контрактников, чтобы заменить тех, кого уже уничтожили Вооруженные силы Украины.